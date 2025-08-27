Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (26.08.2025, gegen 8:40 Uhr), streifte eine 40-jährige Autofahrerin beim Auffahren auf die Kurt-Schumacher-Brücke (von der Rheinuferstraße kommend) den Anhänger eines auf der Hochstraße in Richtung Mannheim fahrenden Lkw. Der unbekannte Lkw-Fahrer bemerkte offensichtlich den Zusammenstoß nicht und fuhr weiter. Am VW Passat der 40-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro.

Die Polizei sucht nun den Lkw. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

