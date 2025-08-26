Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Wörth

Wörth am Rhein (ots)

Heute (26.08.2025) wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Wörth, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Lederer, nach über 45 Jahren Polizeidienst von Polizeipräsident Andreas Sarter aus seinem Amt und in den Ruhestand verabschiedet.

Thomas Lederer wurde 1980 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach der Ausbildung wurde er bei der damaligen Schutzpolizeiinspektion Germersheim eingesetzt. 1992 erfolgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst (3. Einstiegsamt) mit anschließenden Stationen als Dienstgruppenleiter bei den Polizeiinspektionen in Germersheim und Wörth. 2005 wechselte Thomas Lederer nach Ludwigshafen, wo er als Polizeiführer vom Dienst bis 2009 tätig war. Danach wechselte er zur Polizeiinspektion Neustadt, wo man ihm die stellvertretende Leitung der Dienststelle übertrug. Anschließend leitete er seit 2015 die Polizeiinspektion Wörth. Mit Ablauf des 31.08.2025 wird der 61-Jährige nun in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir Thomas Lederer alles Gute.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Wörth, Erster Kriminalhauptkommissar Alexander Graczyk, von Polizeipräsident Andreas Sarter offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernimmt der 52-Jährige, der bisher stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wörth war, offiziell zum 01.09.2025. Alexander Graczyk wurde 1992 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach einer einjährigen Verwendung bei der Bereitschaftspolizei wurde er 1995 zu Polizeiinspektion Germersheim versetzt, wo er bis 2007 als Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst sowie im Kriminal- und Bezirksdienst eingesetzt wurde. 2005 erfolgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst (3. Einstiegsamt). 2007 wechselte Alexander Graczyk zur Kriminalpolizei und wurde anschließend zur Kriminaldirektion Ludwigshafen in die Mordkommission versetzt. Es folgten ab 2014 weitere Stationen u.a. bei den Kriminalinspektionen Neustadt und Landau, wo er zunächst stellvertretender Leiter und später Leiter eines Kommissariats wurde. 2021 wechselte Alexander Graczyk zunächst zur Polizeiinspektion Bad Bergzabern und 2023 zur Polizeidienststelle nach Wörth, wo man ihm jeweils die stellvertretende Leitung übertrug. Andreas Sarter bedankte sich bei Thomas Lederer für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er Alexander Graczyk viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiinspektion Wörth ist neben der Stadt Wörth für die Verbandsgemeinden Kandel, Jockgrim und Hagenbach zuständig.

