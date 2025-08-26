Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand - Zwei Verletzte

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (25.08.2025, gegen 9 Uhr), brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hartmannstraße ein Feuer aus. Durch den Küchenbrand wurden ein 30-jähriger und ein 23-jähriger Bewohner der Wohnung leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Untersuchungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt am Geschirrspüler verursacht worden sein. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell