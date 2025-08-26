Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (25.08.2025, gegen 16 Uhr), fuhr eine 50-jährige Autofahrerin eine 5-jährige Fußgängerin in der Mundenheimer Straße an. Die 50-Jährige befuhr die Rottstraße und bog in die Mundenheimer Straße ein, als Mädchen mit ihrem Vater die grüne Ampel überquerte. Dabei missachtete die Autofahrerin den Vorrang der Fußgänger. Der Vater versuchte noch seine Tochter wegzuziehen, trotzdem wurde sie von dem Auto getroffen und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die 5-Jährige wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.

