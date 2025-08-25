PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vermisster 16-jähriger Junge - Öffentlichkeitsfahndung

POL-PPRP: Vermisster 16-jähriger Junge - Öffentlichkeitsfahndung
  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigshafen (ots)

Seit Samstag, 23.08.2025, wird ein in Ludwigshafen wohnender 16-jähriger Jugendlicher vermisst. Er wurde zuletzt am Samstag gegen 14:00 Uhr in der elterlichen Wohnung gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des Vermissten:

   -	ca. 165 cm groß -	ca. 60 kg schwer -	schulterlange dunkle, 
gelockte Haare -	bekleidet mit gelbem Poloshirt, schwarze 
Jogginghose, schwarze Schuhe, Baseballmütze -	Dunkle kurze Lockige 
Haare

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:10

    POL-PPRP: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (24.08.2025, gegen 20:45 Uhr) meldete ein Zeuge einen vermeintlich alkoholisierten Autofahrer bei der Polizei. Die alarmierten Polizeikräfte konnten das beschriebene Auto in der Rheinuferstraße kontrollieren. Der 40-jährige Fahrer war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:09

    POL-PPRP: Geldbeutel aus Koffer gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmorgen (24.08.2025), gegen 9:30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße Große Gasse (nahe Friedrichstraße) einen Geldbeutel aus einem Koffer. Der Besitzer hatte die Koffer aus dem Auto geladen und kurz unbeaufsichtigt auf dem Gehweg stehen lassen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Hinweise auf den/die Täter geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:07

    POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (24.08.2025, gegen 5:45 Uhr) stießen auf dem Radweg der Brunckstraße zwei Radfahrer frontal zusammen. Ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer kam ihm ohne Licht entgegen, als beide zusammenstießen. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall wurde auch sein Pedelec ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren