Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vermisster 16-jähriger Junge - Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen (ots)

Seit Samstag, 23.08.2025, wird ein in Ludwigshafen wohnender 16-jähriger Jugendlicher vermisst. Er wurde zuletzt am Samstag gegen 14:00 Uhr in der elterlichen Wohnung gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des Vermissten:

- ca. 165 cm groß - ca. 60 kg schwer - schulterlange dunkle, gelockte Haare - bekleidet mit gelbem Poloshirt, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, Baseballmütze - Dunkle kurze Lockige Haare

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

