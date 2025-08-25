Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Koffer gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen (24.08.2025), gegen 9:30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße Große Gasse (nahe Friedrichstraße) einen Geldbeutel aus einem Koffer. Der Besitzer hatte die Koffer aus dem Auto geladen und kurz unbeaufsichtigt auf dem Gehweg stehen lassen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Hinweise auf den/die Täter geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell