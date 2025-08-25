PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Koffer gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen (24.08.2025), gegen 9:30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße Große Gasse (nahe Friedrichstraße) einen Geldbeutel aus einem Koffer. Der Besitzer hatte die Koffer aus dem Auto geladen und kurz unbeaufsichtigt auf dem Gehweg stehen lassen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Hinweise auf den/die Täter geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:07

    POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (24.08.2025, gegen 5:45 Uhr) stießen auf dem Radweg der Brunckstraße zwei Radfahrer frontal zusammen. Ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer kam ihm ohne Licht entgegen, als beide zusammenstießen. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall wurde auch sein Pedelec ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:08

    POL-PPRP: Wohnungsbrand - Sieben Verletzte

    Speyer (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagabend (23.08.2025, 21:11 Uhr) in einer Wohnung einer Asylaufnahmeeinrichtung in der Spaldinger Straße in Speyer ein Feuer aus. Hierbei wurden sieben Personen verletzt. Unter den Verletzten befand sich auch der 30-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung. Der 30-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:22

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von 20.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6100741 Der seit dem 18.08.2025 als vermisst gemeldete 77-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren