POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Speyer (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagabend (23.08.2025, 21:11 Uhr) in einer Wohnung einer Asylaufnahmeeinrichtung in der Spaldinger Straße in Speyer ein Feuer aus. Hierbei wurden sieben Personen verletzt. Unter den Verletzten befand sich auch der 30-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung. Der 30-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ...

mehr