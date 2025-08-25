POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am frühen Sonntagmorgen (24.08.2025, gegen 5:45 Uhr) stießen auf dem Radweg der Brunckstraße zwei Radfahrer frontal zusammen. Ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer kam ihm ohne Licht entgegen, als beide zusammenstießen. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall wurde auch sein Pedelec beschädigt.
