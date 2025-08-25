PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (23.08.2025), zwischen 12 und 18 Uhr, entwendeten Unbekannte ein in der Kallstadter Straße (nahe Einmündung Siebenbürgenstraße) abgestelltes Mountain-Bike der Marke Raymon.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:02

    POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (24.08.2025, gegen 9:45 Uhr), kollidierten ein 37-jähriger mit einem 69-jährigen Autofahrer auf der Kreuzung Leininger Straße/Maudaucher Straße zusammen. Der 69-Jährige befuhr die Maudacher Straße, als der 37-Jährige rechts in die Maudacher Straße abbog und dabei die Vorfahrt missachtete. Beide Autos stießen zusammen, dabei wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Er wurde vom ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 07:06

    POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Hundebiss

    Ludwigshafen-Süd (ots) - Am Samstag, den 23.08.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es im Bereich der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen-Süd zu einem Hundebiss zum Nachteil einer 17-jährigen. Hierbei wurde die Geschädigte oberflächlich durch einen Hund in ihren Oberschenkel gebissen, obwohl der Hund an einer Leine geführt wurde. Der Hund wird als kniehoch und kräftig mit hellbraunem kurzen Fell beschrieben. Der ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 22:27

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Samstag, dem 23.08.2025 zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr, stellte ein 58-Jähriger Mann seinen roten PKW Kia auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Eschenbachstraße 71 ab. Auf der Fahrerseite daneben habe ein weißer PKW gestanden, welcher im weiteren Verlauf ausgeparkt und den PKW des Mannes touchiert habe. Die Fahrerin des weißen PKW wird als ca. 50 Jahre mit blonden Haaren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren