Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (23.08.2025), zwischen 12 und 18 Uhr, entwendeten Unbekannte ein in der Kallstadter Straße (nahe Einmündung Siebenbürgenstraße) abgestelltes Mountain-Bike der Marke Raymon.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

