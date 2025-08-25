POL-PPRP: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Samstag (23.08.2025), zwischen 12 und 18 Uhr, entwendeten Unbekannte ein in der Kallstadter Straße (nahe Einmündung Siebenbürgenstraße) abgestelltes Mountain-Bike der Marke Raymon.
Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
