PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstag, den 23.08.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es im Bereich der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen-Süd zu einem Hundebiss zum Nachteil einer 17-jährigen. Hierbei wurde die Geschädigte oberflächlich durch einen Hund in ihren Oberschenkel gebissen, obwohl der Hund an einer Leine geführt wurde. Der Hund wird als kniehoch und kräftig mit hellbraunem kurzen Fell beschrieben. Der dazugehörige Hundehalter wird als etwa 50-jähriger Mann mit Glatze beschrieben. Wer kann Hinweise zum Hundehalter oder auch zum Hund geben? Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen (0621 963-24150 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 22:27

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Samstag, dem 23.08.2025 zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr, stellte ein 58-Jähriger Mann seinen roten PKW Kia auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Eschenbachstraße 71 ab. Auf der Fahrerseite daneben habe ein weißer PKW gestanden, welcher im weiteren Verlauf ausgeparkt und den PKW des Mannes touchiert habe. Die Fahrerin des weißen PKW wird als ca. 50 Jahre mit blonden Haaren ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 19:55

    POL-PPRP: Unfall zwischen PKW und Bahn - eine leicht verletzte Person

    Lambsheim (ots) - Am 23.08.2025, ca. 14.15 Uhr, wollte ein PKW einen unbeschrankten Bahnübergang trotz Andreaskreuz und Blinklicht überqueren und kollidierte mit einem Personenzug. Hierbei wurde lediglich ein 17-jähriger Beifahrer im PKW leicht verletzt und vorsorglich in einem umliegenden Krankenhaus ambulant untersucht. Glücklicherweise blieben alle 33 Passagiere ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 09:09

    POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen - Mundenheim (ots) - Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es in Ludwigshafen-Mundenheim zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines blauen Mercedes SUV befuhr die Ludwig-Reichling-Straße. Im Kurvenverlauf zur Christian-Weiß-Straße kam der Fahrer mutmaßlich aufgrund deutlicher erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren