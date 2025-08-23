PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen PKW und Bahn - eine leicht verletzte Person

Lambsheim (ots)

Am 23.08.2025, ca. 14.15 Uhr, wollte ein PKW einen unbeschrankten Bahnübergang trotz Andreaskreuz und Blinklicht überqueren und kollidierte mit einem Personenzug. Hierbei wurde lediglich ein 17-jähriger Beifahrer im PKW leicht verletzt und vorsorglich in einem umliegenden Krankenhaus ambulant untersucht. Glücklicherweise blieben alle 33 Passagiere nebst Zugführer unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieben Bahnübergang und Zugstrecke bis ca. 17.00 Uhr gesperrt und wurden zwischenzeitlich wieder freigegeben. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Personenzug wurde leicht zerkratzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nadine Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

