PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es in Ludwigshafen-Mundenheim zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines blauen Mercedes SUV befuhr die Ludwig-Reichling-Straße. Im Kurvenverlauf zur Christian-Weiß-Straße kam der Fahrer mutmaßlich aufgrund deutlicher erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer blieb hierdurch unverletzt. Am PKW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Letztlich wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der verkehrsunfallbeteiligte PKW wie auch der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Der Fahrer muss sich nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen (0621 963-24150 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 09:08

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen - südliche Innenstadt (ots) - Am Freitag, den 22.08.2025, kam es im Parkhaus der Rhein-Galerie (Im Zollhof 4, 67061 Ludwigshafen) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte im Zeitraum zwischen 09:40 Uhr und 18:30 Uhr seinen weißen Audi A6 auf dem ersten Parkdeck des Parkhauses der Rhein-Galerie. Bei Rückkehr zum PKW konnte der Geschädigte einen frischen Unfallschaden feststellen. Demnach ist ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:58

    POL-PPRP: Verdächtige Person gemeldet

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (21.08.2025, 13:10 Uhr) wurde ein 8-Jähriger im Bereich Königstraße/Eduard-Jost-Straße von einem Mann in einem weißen Transporter angesprochen. Der Unbekannte forderte den Jungen auf, in den Transporter zu steigen. Der 8-Jähriger reagierte richtig, rannte davon und informierte seine Eltern über den Vorfall. Wer kann weitere Hinweise zu dem Vorfall geben? Hinweise bitte an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren