Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - südliche Innenstadt (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, kam es im Parkhaus der Rhein-Galerie (Im Zollhof 4, 67061 Ludwigshafen) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte im Zeitraum zwischen 09:40 Uhr und 18:30 Uhr seinen weißen Audi A6 auf dem ersten Parkdeck des Parkhauses der Rhein-Galerie. Bei Rückkehr zum PKW konnte der Geschädigte einen frischen Unfallschaden feststellen. Demnach ist zu vermuten, dass der bislang unbekannte und flüchtige Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den parkenden Audi A6 touchierte. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen (0621 963-24150 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

