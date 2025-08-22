POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 20.08.2025, 18:20 Uhr, bis Donnerstag, 21.08.2025, 10:00 Uhr, einen abgestellten Roller in der Ludwigstraße zwischen Bahnhof- und Kaiser-Wilhelm-Straße. Der Roller konnte beschädigt im Bereich Goerdelerplatz/Rohrlachstraße geortet und gefunden werden. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
