POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag (21.08.2025, 17:30 Uhr), ein Handy aus dem Rucksack einer 78-Jährigen zu entwenden. Die Seniorin war zu Fuß in der Kapellengasse unterwegs, als der Unbekannte in den Rucksack griff und versuchte, das Handy zu stehlen. Die 78-Jährige bemerkte den Diebstahl und drehte sich um. Der Täter ließ daraufhin das Handy fallen und flüchtete in Richtung ...

