Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 20.08.2025, 18:20 Uhr, bis Donnerstag, 21.08.2025, 10:00 Uhr, einen abgestellten Roller in der Ludwigstraße zwischen Bahnhof- und Kaiser-Wilhelm-Straße. Der Roller konnte beschädigt im Bereich Goerdelerplatz/Rohrlachstraße geortet und gefunden werden. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

