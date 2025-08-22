PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag (21.08.2025, 17:30 Uhr), ein Handy aus dem Rucksack einer 78-Jährigen zu entwenden. Die Seniorin war zu Fuß in der Kapellengasse unterwegs, als der Unbekannte in den Rucksack griff und versuchte, das Handy zu stehlen. Die 78-Jährige bemerkte den Diebstahl und drehte sich um. Der Täter ließ daraufhin das Handy fallen und flüchtete in Richtung Schillerstraße. Bei dem Täter handelte es sich um einen 30-jährigen Mann mit schlanker Statur und nach hinten gebundenen Haaren. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Tasche oder Rucksack.
   - Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu 
     nahekommen wollen.
   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.
   - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone
     immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung 
     möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.
   - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
     Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, 
     sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen 
     sie irgendwo auf.

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

   - Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den  
     Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten 
     Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die 
     Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in
     ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.
   - Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann 
     zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens
     per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen.
   - Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie 
     unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Der Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

