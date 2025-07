Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, L 177

Landkreis Rottweil) Unfall im Gegenverkehr - Zeugenaufruf (15.07.2025)

Hardt - L 177 (ots)

Auf der Landesstraße 177 zwischen Nägelesee und Hardt ist es am vergangenen Dienstag, um 21:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Hardt unterwegs, als ihm ein unbekanntes Auto mit Anhänger entgegenkam. Der Fahrer des Gespanns verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und geriet auf die Fahrspur des Seniors. Die beiden Wagen streiften sich beim seitlichen vorbeifahren. Am Mercedes entstanden Beschädigungen im Wert von circa 8.000 Euro. Der Unfallflüchtige hielt nicht an, um an einer Schadensregulierung mitzuwirken. Die Polizei in Schramberg sucht, unter der Nummer 07422 / 27010, Hinwiese zum unbekannten Fahrer.

