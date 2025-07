Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Blitzeranhänger (19.07.2025)

Stockach, Hindelwangen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht, indem sie alle vier Scheiben des in der Berlingerstraße stehenden Blitzeranhängers mit rosegoldenem Graffiti beschmiert haben.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

