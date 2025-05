POL-NOM: Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs

Northeim (ots) - Northeim (pe), Sultmer Berg, 23.05.2025, 14:50 Uhr. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Sultmer Berg eine Böschung auf einer Fläche von 10 x 10 Metern in Brand. Dieser wurde von der Feuerwehr gelöscht, es entstand kein Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: 05551-9148-200 Fax: 05551-9148-250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

