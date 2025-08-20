PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Detonations- und Knallgeräusche durch Überflug zweier Überschallflugzeugen

Südpfalz, Neustadt und Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Tag (20.08.2025), gegen 15:30 Uhr kam es zu mehreren Meldungen aus dem gesamten Dienstgebiet des PP Rheinpfalz über starke Detonations- und Knallgeräusche. Die Ermittlungen der Dienststellen ergaben keine Sachverhalte, welche die Geräusche hätten erklären können. Durch eine Kontaktaufnahme mit dem Luftfahrtamt der Bundeswehr konnte ermittelt werden, dass im fraglichen Zeitpunkt vom Flugplatz Spangdahlem aus zwei Überschallflugzeuge den betreffenden Luftraum passierten und die wahrgenommenen Geräusche verursachten.

Für zukünftige Sachverhalte rät die Polizei:

--> nehmen Sie bei entsprechen Wahrnehmungen Kontakt zur Polizei auf Die Polizei geht allen Hinweisen aus der Bevölkerung nach und koppelt die Ergebnisse zurück.

Ergänzend kann über die kostenfreie Rufnummer 0800 - 8620730 auch Kontakt zum Luftfahrtamt der Bundeswehr aufgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 15:37

    POL-PPRP: E-Bike-Fahrer nach Unfall gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagvormittag (19.08.2025, 11:30 Uhr) auf der Straße Im Zinkig zutrug, sucht die Polizeiwache Oggersheim nach Zeugen. Ein unbekannter E-Bike-Fahrer, der mit einer Gruppe in Richtung Melm unterwegs war, berührte beim Überholen den Fahrradlenker eines 18-Jährigen, der mit seinem Fahrrad unabhängig von der Gruppe in dieselbe Richtung fuhr. In Folge der ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:34

    POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Bei dem Versuch eines Wendemanövers, kam es am Dienstagmittag (19.08.2025, 13 Uhr) in der Sternstraße zu einem Unfall zwischen Auto- und Motorradfahrer. Der Autofahrer wechselte zunächst von der rechten auf die linke Spur und wollte hinter der Bushaltestelle Hollergärten anschließend wenden, um auf die entgegengesetzte Fahrspur zu fahren. Hierbei stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, der ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:32

    POL-PPRP: 5000 Euro an Betrüger überwiesen

    Ludwigshafen (ots) - Unter dem Vorwand, Anwalt zu sein und ein Pfändungsverfahren über 20.000 Euro abwenden zu können, brachten Telefonbetrüger am Montagmittag (18.08.2025, 11:45 Uhr) ein Ehepaar zur Überweisung von 5.000 Euro. Den Geschädigten fiel der Betrug erst auf, nachdem sie das Geld bereits überwiesen hatten. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Beachten Sie die Tipps Ihrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren