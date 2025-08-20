PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Bei dem Versuch eines Wendemanövers, kam es am Dienstagmittag (19.08.2025, 13 Uhr) in der Sternstraße zu einem Unfall zwischen Auto- und Motorradfahrer. Der Autofahrer wechselte zunächst von der rechten auf die linke Spur und wollte hinter der Bushaltestelle Hollergärten anschließend wenden, um auf die entgegengesetzte Fahrspur zu fahren. Hierbei stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, der sich auf der linken Fahrspur befand. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

