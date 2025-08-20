PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (19.08.2025), zwischen 17:45 und 21:30 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte einen auf einem Parkplatz abgestellten Roller aus der Sudetenstraße (nahe Mittelpartstraße). Zudem befanden sich der Helm, Arbeitsklamotten sowie ein Werkzeugset in dem Roller.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

