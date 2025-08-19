PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz - Illegales Glücksspiel - Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Schifferstadt und Ludwigshafen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern - Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen - führt gegen mehrere Gaststättenbetreiber und Automatenaufsteller aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung, der Abgabenhinterziehung (Vergnügungssteuer) sowie der Steuerhinterziehung. Die Beschuldigten sollen in mehreren von ihnen betriebenen Gaststätten im Rhein-Pfalz-Kreis illegale Spielautomaten aufgestellt haben.

Zwecks Auffindung weiterer Beweismittel haben Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen und des Finanzamts Neustadt - Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle - heute, am 19.08.2025, im Rahmen einer umfangreichen Maßnahme zum wiederholten Mal zahlreiche Objekte, insbesondere im Stadtgebiet Schifferstadt, durchsucht und 23 Spielgeräte mit unerlaubten Gewinnmöglichkeiten, darunter zwei Wettterminals, sowie zahlreiche Unterlagen sichergestellt. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Steuerfahndung waren auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an den Maßnahmen beteiligt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Kriminalpolizei dauern an. Weitere Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

