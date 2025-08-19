PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 15.08.2025 bis Montag, den 18.08.2025 wurde in der Kornackerstraße durch bislang unbekannte Täter ein schwarz-weißer Roller der Marke Piaggio entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kornackerstraße in Ludwigshafen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
i.A. Bastian Schulte
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

