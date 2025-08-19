PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall bei Spurwechsel - Zeugenaufruf

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Montag, den 18.08.2025 gegen 08:27 Uhr kam es auf der L523 in Fahrtrichtung Stadtmitte, kurz vor dem BASF-Parkhaus Q920 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierten sich ein blauer Pritschenwagen und ein schwarzer PKW, welche parallel zueinander die beiden rechten Fahrspuren befuhren. Der Sachschaden wird auf ca. 3800 Euro geschätzt. Bezüglich des Unfallherganges ergaben sich gegensätzliche Angaben.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-24250 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
i.A. Schulte, Bastian
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 09:51

    POL-PPRP: Roller entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen - Rheingönheim (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 15.08.2025 bis Montag, den 18.08.2025 wurde in der Kornackerstraße durch bislang unbekannte Täter ein schwarz-weißer Roller der Marke Piaggio entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kornackerstraße in Ludwigshafen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 09:36

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen - Innenstadt (ots) - Am Montag den 18.08.2025 gegen 09:30 Uhr touchierte eine 44-jährige Autofahrerin in der Wredestraße den rechts parallel zu ihr fahrenden Audi. Beim Gegenlenken durch die Unfallverursacherin kam es in der Folge zu weiteren Zusammenstößen mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin selbst wurde durch den Unfall leichtverletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:24

    POL-PPRP: Person bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (18.08.2025, gegen 9:50 Uhr) kam es auf der K11 zwischen den Ortsteilen Oggersheim und Ruchheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonunterführung der A650. Der Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren