POL-PPRP: Verkehrsunfall bei Spurwechsel - Zeugenaufruf

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Montag, den 18.08.2025 gegen 08:27 Uhr kam es auf der L523 in Fahrtrichtung Stadtmitte, kurz vor dem BASF-Parkhaus Q920 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierten sich ein blauer Pritschenwagen und ein schwarzer PKW, welche parallel zueinander die beiden rechten Fahrspuren befuhren. Der Sachschaden wird auf ca. 3800 Euro geschätzt. Bezüglich des Unfallherganges ergaben sich gegensätzliche Angaben.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-24250 in Verbindung zu setzen.

