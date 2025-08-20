PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 77-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Montag, 18.08.2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 77-jähriger Mann vermisst. Er verließ am Montag gegen 08 Uhr seinen Wohnort. Zuletzt wurde der Vermisste in der Abteistraße gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 77-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung:

   - 1,78m
   - graue Haare
   - ca. 110kg
   - Tätowierung: Anker am rechten Unterarm
   - braunes T-Shirt
   - blaue kurze Hose
   - braune Tasche
   - mit einem Gehstock oder einem Rollator unterwegs

Weitere Informationen finden Sie hier: https://s.rlp.de/U5yAANl

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

