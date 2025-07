Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnmobil gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2507126

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

In der Nacht auf Montag, 28. Juli 2025, wurde ein Wohnmobil von Mercedes in Velbert gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Der Fahrer eines Mercedes Sprinter 906 stellte sein Fahrzeug am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Weißdornstraße in Höhe der Hausnummer 42 ab. Gegen 4 Uhr stellte er den Diebstahl seines neun Jahre alten Wohnmobils mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest und alarmierte die Polizei.

Wie der Sprinter gestohlen und abtransportiert werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Mercedes hat einen geschätzten Wert von 40.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Wohnmobildiebinnen oder -diebe vor. Ein entsprechendes Verfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Wohnmobil zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos und Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten Mercedes Sprinter 906 nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell