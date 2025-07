POL-ME: Polizei fasst Einbrecher-Trio - 2507125

Polizei Mettmann

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag (27. Juli 2025) drei mutmaßliche Einbrecher gefasst.

Folgendes war geschehen:

Gegen 3:35 Uhr meldete sich der Inhaber einer Gaststätte an der Hauptstraße bei der Polizei und gab an, über sein Überwachungssystem gerade beobachtet zu haben, wie drei Männer mit einem Brecheisen versuchten, die Eingangstür zu seinem Lokal aufzuhebeln. Hierbei sei die Alarmanlage ausgelöst worden und die Täter seien im Anschluss in einem Auto vom Tatort geflüchtet.

Aufgrund der guten Beschreibung des Fluchtwagens und des Trios konnte die Polizei im Rahmen ihrer sofort eingeleiteten Fahndung tatsächlich das in Rede stehende Auto auffinden und die drei darin befindlichen Männer vorläufig festnehmen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen Mazedonier aus Heiligenhaus, einen 19-jährigen Türken und einen 20-jährigen Deutschen (beide aus Velbert). Die Polizeibeamten brachten das Trio zur Wache. Im Anschluss an erste polizeiliche Maßnahmen durften die Tatverdächtigen diese wieder verlassen. Die drei jungen Männer sehen sich nun mit einem entsprechenden Verfahren konfrontiert.

