POL-ME: Zigarettenautomat gesprengt: Polizei ermittelt - 2507123

In Langenfeld haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag (26. Juli 2025) einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 6:30 Uhr stellte eine Anwohnerin vor dem Schützenhaus in unmittelbarer Nähe zum Freibad an der Langforter Straße einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest. Die Frau informierte daraufhin die Polizei. Vor Ort mussten die Beamtinnen und Beamten feststellen, dass der Automat augenscheinlich aufgesprengt worden war: So war das Gehäuse komplett zerbeult und Dutzende Zigarettenpackungen lagen in einem Umkreis von mehreren Metern verstreut auf dem Boden.

Nach ersten Ermittlungen müssen die noch unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort geflüchtet sein, denn neben den Zigarettenpackungen hinterließen sie auch das noch in dem Automaten befindliche Bargeld an Ort und Stelle. Möglicherweise wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört.

Leider konnte bislang nicht ermittelt werden, auf welche Art und Weise und wann genau der Automat gesprengt wurde. Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen gesehen oder einen lauten Knall im Umfeld des Schützenheimes an der Langforter Straße gehört? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

