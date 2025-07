Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2507120

Ratingen / Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Zwischen Dienstag, 22. Juli 2025, 17 Uhr und Donnerstag, 24. Juli 2025, 23:30 Uhr brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ratingen ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten die Wohnung in der Gustav-Linden-Straße. Ob etwas entwendet wurde, wird zurzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Zwischen Mittwoch, 23. Juli 2025, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 24. Juli 2025, 7 Uhr brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in mehrere Klassen- und Büroräume im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium an der Gerresheimer Straße in Hilden ein. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am Donnerstag, 24. Juli 2025, drangen Unbekannte zwischen 8 und 21 Uhr auch in ein Einfamilienhaus in der Straße Grünewald in Hilden ein. Sie hebelten die Haustür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, wird zurzeit ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Donnerstag, 24. Juli 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Restaurant in Langenfeld ein. Sie hebelten zwischen 23 und 7:30 Uhr die Tür eines Wintergartens auf, verschafften sich über diesen Zugang zum Restaurant und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus den Räumlichkeiten an der Langforter Straße.

Am Donnerstag, 24. Juli 2025, kam es auch zu einem Einbruch in eine Sporthalle in der Straße Am Bruchfeld in Langenfeld. Die unbekannten Täterinnen oder Täter hebelten zwischen 7:15 und 18:45 Uhr die Haupteingangstür auf und durchwühlten mehrere Geräteräume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

