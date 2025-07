Polizei Mettmann

POL-ME: Gefährliche Körperverletzung: Polizei stellt zwei Tatverdächtige und bittet um Hinweise - 2507117

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 24. Juli 2025, sind in Mettmann vier 18 bis 19 Jahre alte Mettmanner von vier Jugendlichen unter anderem mit einem Messer und Glasflaschen angegriffen und zum Teil leicht verletzt worden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige stellen und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22:20 Uhr waren vier Mettmanner im Alter von 18 und 19 Jahren zu Fuß auf der Talstraße unterwegs. In Höhe der Breite Straße kamen ihnen vier Jugendliche entgegen, die sie unvermittelt und ohne erkennbaren Grund angegriffen haben sollen.

Einer der Angreifer soll dann mit einem Messer in Richtung eines 19-jährigen Mettmanners gestochen haben, der glücklicherweise ausweichen konnte. Anschließend wurde er von einem anderen aus der Gruppe geschlagen, ehe die Mettmanner vor den Angreifern in Richtung eines Kiosks flüchteten. Daraufhin sollen die Angreifer mit Glasflaschen in Richtung der Mettmanner geworfen haben, ehe sie flüchteten. Ein 18-jähriger Mettmanner wurde durch Glassplitter leicht verletzt.

Die Geschädigten alarmierten die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe an der Mühlenstraße stellen konnte. Sie nahmen die beiden 17 Jahre alten Syrer vorläufig fest und brachten sie zur Wache, von der sie nach Abschluss erster polizeilicher Maßnahmen entlassen wurden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, mit dem die Tatverdächtigen sich jetzt konfrontiert sehen.

Die beiden Täter, die nicht angetroffen werden konnten, werden beschrieben als:

Täter 1:

- männlich - ungefähr 17 Jahre alt - mit langen dunklen Haaren - mit südländischem Erscheinungsbild - war dunkel gekleidet

Täter 2:

- männlich - ungefähr 18 Jahre alt - mit südländischem Erscheinungsbild - schwarz gekleidet, mit weißen Badeschlappen

Die Polizei fragt:

Wer hat den Angriff auf die vier Heranwachsenden beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter 02104 982-6250 entgegen.

