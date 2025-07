Polizei Mettmann

POL-ME: 33-Jähriger bei Verkehrsunfall mit Auto schwer verletzt - 2507122

Ratingen (ots)

In Ratingen wurde am Donnerstag, 24. Juli 2025, ein psychisch auffälliger 33-Jähriger bei einem Verkehrsunfall von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 84-jährige Ratinger mit seiner Mercedes C-Klasse die Duisburger Straße in Richtung Beeker Hof. Als er links in die Straße Konrad-Adenauer-Platz abbog, erfasste er einen aus noch unbekannten Gründen am Boden liegenden Mann. Dieser wurde hierbei schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den psychisch auffälligen und wegen ähnlicher Einsätze bekannten 33-Jährigen erstmedizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 84-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

