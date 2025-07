Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb stiehlt Trinkgeldkasse

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt hat ein Unbekannter am Freitag, 11.07.2025, das Trinkgeld von Angestellten einer Frozen Yogurt Filiale gestohlen.

Bereits vor dem Diebstahl hielt sich der Tatverdächtige kurz in dem Ladenlokal an der Rathausstraße auf, um gegen 17:20 Uhr erneut das Geschäft zu betreten. Einer Angestellten hinter der Ladentheke kündigte er den Diebstahl der Pappschachtel mit Trinkgeld an und setzte sein Vorhaben direkt um. Auf die Worte der Frau hörte der Dieb nicht und verließ das Geschäft. Er konnte noch von einer Zeugin über die Rathausstraße verfolgt werden. Ab der Haltestelle "Rathaus" entkam er mit einem Stadtbahnzug der Linie 1 in Richtung Schildesche.

Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 190 cm groß. Er wirkte ungepflegt und trug ein türkises oder hellblaues T-Shirt. Er hatte erkennbare Wunden an den Armen und trug Pflaster.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell