POL-BI: Täter verletzt Bekannten mit einer abgebrochenen Flasche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - In der Bielefelder Innenstadt kommt es aktuell zu mehreren Betrugsversuchen. Die Täter geben sich als Urlauber aus, die eine Notsituation vortäuschen. Sie behaupten, in Deutschland kein Bargeld abheben zu können und bitten Passanten um eine Geldabhebung. Gleichzeitig beteuern sie, das Geld sofort an das Konto der betroffenen Personen zurück zu überweisen. Als Nachweis ...

mehr