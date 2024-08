Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fährräder gestohlen

Jena (ots)

Der Polizei in Jena wurden am vergangenen Wochenende gleich zwei Fahrraddiebstähle angezeigt. Das erste Rad wurde am Paradiesbahnhof entwendet, obwohl es mit einem Schloss gesichert war. Es handelte sich um ein blaues Fahrrad der Marke "Rose" und hatte noch einen Wert von circa 800 Euro. Das zweite Rad war ebenfalls mit einem Schloss gesichert und stand in der Magnus-Poser-Straße. Hier handelte es sich um ein Pedelec/E-Bike der Marke "Tennways" in der Farbe Türkis im Wert von circa 2.000 Euro. Die Polizei hat die gestohlenen Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell