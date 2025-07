POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Festnahmen im Verfahren aus Bereich der organisierten Kriminalität: Cannabisplantage in Eventcenter

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht zu Donnerstag, 10.07.2026, brachen bisher unbekannte Täter zwei Fahrzeuge am Meyer-zu-Eissen-Weg auf und stahlen Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 22:00 Uhr am Mittwoch und 06:15 Uhr am Donnerstag schlug der Täter die Seitenscheiben von zwei Fahrzeugen ein, die auf einem Parkplatz am Ende des Meyer-zu-Eissen-Wegs standen. Aus einem ...

