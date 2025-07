Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Autos in Schildesche aufgebrochen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht zu Donnerstag, 10.07.2026, brachen bisher unbekannte Täter zwei Fahrzeuge am Meyer-zu-Eissen-Weg auf und stahlen Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 22:00 Uhr am Mittwoch und 06:15 Uhr am Donnerstag schlug der Täter die Seitenscheiben von zwei Fahrzeugen ein, die auf einem Parkplatz am Ende des Meyer-zu-Eissen-Wegs standen. Aus einem schwarzen Nissan Micra baute er das Autoradio aus und stahl außerdem eine Sonnenbrille.

Aus einem grauen VW Golf, der ebenfalls auf dem Parkplatz stand, baute der Täter sowohl das Radio als auch einen CD-Wechsler aus. Außerdem nahm er acht ungeschliffene Schwerter mit sich, bei denen es sich um mittelalterliche Trainingsgeräte handelte.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell