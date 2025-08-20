PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Montag (18.08.2025, gegen 19 Uhr) und Dienstag (19.09.2025, gegen 7 Uhr), brachen Unbekannte in ein Büro in der Stifterstraße (nahe Einmündung Hebelstraße) ein und entwendeten Bargeld in Höhe von 1.746 Euro.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

