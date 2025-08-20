Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Bike-Fahrer nach Unfall gesucht

Ludwigshafen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagvormittag (19.08.2025, 11:30 Uhr) auf der Straße Im Zinkig zutrug, sucht die Polizeiwache Oggersheim nach Zeugen. Ein unbekannter E-Bike-Fahrer, der mit einer Gruppe in Richtung Melm unterwegs war, berührte beim Überholen den Fahrradlenker eines 18-Jährigen, der mit seinem Fahrrad unabhängig von der Gruppe in dieselbe Richtung fuhr. In Folge der Berührung wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Zu dem Gesuchten ist lediglich bekannt, dass er in einer Gruppe älterer Radfahrer unterwegs war.

