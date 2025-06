POL-GT: Pedelec-Fahrer stürzen - ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Zwischen Dienstagnachmittag (10.06., 17.00 Uhr) und Mittwochmorgen (11.06., 07.40 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Straße Im Leimweg eingebrochen. Die Einbrecher gingen mehrere Türen an, um in die Halle zu gelangen. Gestohlen wurden Pflanzenschutzmittel. Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Einbruch eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann ...

