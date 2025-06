POL-GT: Einbruch an der Doheermanns Höhe

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Am Dienstag (10.06., 06.30 - 22.30 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße im Ortsteil Borgholzhausen-Bahnhof verschafft. Der Tatort liegt zwischen der B 68 und der Straße Nollheide. Durch ein Fenster gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden Uhren. Die ...

mehr