Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und erheblichen Verkehrsstörungen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AM): Am Mittwoch, 11.06., gegen 17:10 Uhr, bog eine 84-jährige Gütersloherin mit ihrem Pkw Opel Corsa von der Friedrich-Ebert-Straße nach links auf den Nordring (B 61) ein. Hierbei kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei auf dem Seitenstreifen geparkte Pkw. Der Opel Corsa überschlug sich und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zu liegen. Die beiden geparkten Pkw, ein Opel Astra, ein Skoda Rapid und ein DaimlerChrysler C-Klasse wurden beschädigt. Die glücklicherweise nur leichtverletzte 84-jährige Frau wurde zunächst durch Ersthelfer versorgt und dann mit dem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die B 61 wurde während der Unfallaufnahme für ca. 1 1/2 Stunden in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.

