POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit verletzten Kindern - Polizei sucht flüchtigen Zeugen

Dobel (ots) - Ein bislang Unbekannter hat sich am Sonntag vor zwei Mädchen entblößt und offenbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Kinder befanden sich am Sonntag gegen 16:30 Uhr auf einem Spielplatz in Dobel. Dort habe sie ein Mann angesprochen und ihnen mutmaßlich pornographisches Bilder auf seinem Handy gezeigt. Im Anschluss entfernte er sich kurzzeitig ...

