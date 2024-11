Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mercedes-Fahrer beleidigt und schlägt 35-jährigen

Soest (ots)

Am frühen Sonntagabend, gegen 17:45 Uhr kam es in der Burghofstraße in Soest zu einer Körperverletzung, bei der ein 35-jähriger leicht verletzt wurde.

Was war passiert? Ein 57-jähriger Soester befuhr mit seinem Mercedes die Burghofstraße in Fahrtrichtung der Straße "Auf der Borg". Vermutlich auf der Fahrbahn ging ein 35-jähriger Senegalese. Der Mercedes-Fahrer rief seinem späteren Opfer zu dass er die Straße verlassen und "in den Busch" gehen sollte. Daraufhin ist er ausgestiegen und hat dem 35-jährigen "mit voller Wucht" in das Gesicht geschlagen. Danach hat der 57-jährige seine Fahrt fortgesetzt.

Vorbildliche und aufmerksame Zeugen konnten den Vorfall beobachten, sich die Beschreibung des Täters und das Kennzeichen seines Fahrzeuges merken, und dann die Polizei rufen. Diese konnte an der Halteranschrift auch den vermutlichen Täter antreffen, der allerdings keine Angaben zum Vorfall machen wollte.

Nun erwartet den 57-jährigen Soester eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidung. Außerdem lässt die Polizei über das Straßenverkehrsamt seine Fahrtüchtigkeit prüfen.

Der Geschädigte 35-jährige stand sichtlich unter Schock und wurde mittels Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell