Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall auf der B44 - Motorradfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025, gegen 7:45 Uhr), streift eine 38-jährige Autofahrerin einen 16-jährigen Motorradfahrer auf der B44. Der 16-Jährige befuhr die B44 in Richtung Kaiserwörthdamm, als er zwischen der linken und rechten Fahrbahn begann zu überholen. Dabei übersah er die 38-Jährige, welche auf die linke Fahrbahn wechseln wollte und ihn streifte. Dabei stürzte er und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

