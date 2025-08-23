Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Samstag, dem 23.08.2025 zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr, stellte ein 58-Jähriger Mann seinen roten PKW Kia auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Eschenbachstraße 71 ab. Auf der Fahrerseite daneben habe ein weißer PKW gestanden, welcher im weiteren Verlauf ausgeparkt und den PKW des Mannes touchiert habe. Die Fahrerin des weißen PKW wird als ca. 50 Jahre mit blonden Haaren beschrieben. Auf dem Beifahrersitz habe sich eine weitere, augenscheinlich jüngere weibliche Person befunden.

Der Sachschaden am PKW Kia wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-24250 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell