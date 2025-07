POL-HI: Verkehrsbehinderungen durch Autokorso auf der A7

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud) Bislang unbekannte Täter wollten am 18.07.2025, im Tatzeitraum von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr, die Abwesenheit der Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Wanneweg in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg ausnutzen, um in dieses einzubrechen. Zutritt in das Einfamilienhaus wollte/n sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Hauseingangstür verschaffen. ...

