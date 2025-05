POL-OB: Alleinunfall bei Nässe - Pkw kommt von der Fahrbahn ab, zwei Verletzte

Oberhausen (ots) - Die Polizei sucht Ersthelfer sowie Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Freitag (16.05.), gegen 18:45 Uhr, ereignet hat. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte am Straßenrand in der Wehrstraße in Fahrtrichtung der Mellinghofer Straße geparkt und hatte vor auszuparken, wobei sie eigenen Angaben zufolge einen Schulterblick machte. Währenddessen wurde sie jedoch auf einen Passanten darauf ...

mehr