HZA-RO: Zoll stoppt Transporter mit Luxuslimousine auf Anhänger aus der Schweiz

Rosenheim, Traunstein (ots)

Knapp 11.000 EUR Einfuhrabgaben für eine nicht angemeldete Luxuslimousine aus der Schweiz wurden fällig, als am vergangenen Samstagabend der ZOLL auf der A 8 Richtung Salzburg in Höhe Bergen den Fahrer eines rumänischen Transporters kontrollierte. Der Fahrer, der den Luxuswagen auf einem Anhänger transportierte, gab an, mit dem Fahrzeug von der Schweiz unterwegs nach Rumänien zu sein. "Mit dem Verbringen des Fahrzeuges aus der Schweiz in die Europäische Union fallen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer an. Da der Fahrer keine Zollanmeldung vorlegen konnte, war die Entrichtung der Einfuhrabgaben in Höhe von 10.815 EUR sofort fällig.", so Marion Dirscherl, Pressesprecherin des Hauptzollamts Rosenheim. Zur Sicherung der Einfuhrabgaben, die der Fahrer nicht in der Lage war, sofort zu entrichten, stellten die Zöllner der Traunsteiner Kontrolleinheit, den Wagen zunächst sicher. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.

