Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (24.08.2025, gegen 9:45 Uhr), kollidierten ein 37-jähriger mit einem 69-jährigen Autofahrer auf der Kreuzung Leininger Straße/Maudaucher Straße zusammen. Der 69-Jährige befuhr die Maudacher Straße, als der 37-Jährige rechts in die Maudacher Straße abbog und dabei die Vorfahrt missachtete. Beide Autos stießen zusammen, dabei wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell