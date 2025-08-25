PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 20.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6100741

Der seit dem 18.08.2025 als vermisst gemeldete 77-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

