POL-PPRP: Wohnungsbrand - Sieben Verletzte
Speyer (ots)
Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagabend (23.08.2025, 21:11 Uhr) in einer Wohnung einer Asylaufnahmeeinrichtung in der Spaldinger Straße in Speyer ein Feuer aus. Hierbei wurden sieben Personen verletzt. Unter den Verletzten befand sich auch der 30-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung. Der 30-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf circa 5.000 Euro.
